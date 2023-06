En dat is twee! Timo Kielich is opnieuw de snelste in Oberösterreich Rundfahrt

Timo Kielich heeft de smaak te pakken. De 23-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck won vrijdag al de tweede etappe van de Oberösterreich Rundfahrt en was vandaag ook de snelste in de derde etappe. Kielich versloeg in Niederkappel Jakub Otruba en Emiel Verstrynge.

De derde etappe van de Oberösterreich Rundfahrt (en de tweede rit-in-lijn) speelde zich af tussen Wels en Niederkappel. De organisatie had een lastig parcours uitgetekend met de nodige hoogtemeters. Onderweg reden de renners over de beklimmingen naar Landshaag (3,8 km aan 6,1%), Guglwald (6,5 km aan 5,3%) en Köckendorf (2,4 km aan 8,5%). Ook de finale was niet van de poes met meerdere korte en venijnige hellingen.

Een eerste groep van een veertigtal renners bleef uiteindelijk over na vier uur koers. Leider Timo Kielich zat er ook nog bij en wist zelfs naar een tweede opeenvolgende zege te snellen. Kielich bleek in een sprint sneller dan Jakub Otruba, een Tsjech. Emiel Verstrynge, die we ook kennen uit het veldrijden, kwam als derde over de streep.

Kielich gaat na zijn tweede ritoverwinning uiteraard nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement. De Belg heeft nu een voorsprong van zeventien seconden op zijn land- en ploeggenoot Verstrynge. Otruba is de voorlopige nummer drie op 23 tellen. Proloogwinnaar Lander Loockx en Jesse Kramer maken de top-5 vol. De Oberösterreich Rundfahrt (UCI 2.2) duurt nog tot en met zondag. Morgen is de koninginnenrit met finish op de Hinterstoder Höss (9,7 km aan 8,2%).

Doorbraakjaar

Kielich beleeft dit jaar zijn doorbraak als wegwielrenner. De snelle en sterke coureur reed in het voorjaar al naar podiumplaatsen in de Antwerp Port Epic (2e), Circuit de Wallonie (3e), GP Vermarc (3e) en de Grand Prix de Denain (3e). Ook was hij al vierde in Nokere Koerse.