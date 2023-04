Emotionele Vollering dankt ploegmaats na nieuwe zege: “Ik was zo nerveus”

Demi Vollering mag zich inmiddels misschien wel de vrouw van het voorjaar noemen, na zeges in Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, Amstel Gold Race en nu ook de Waalse Pijl. De Nederlandse van SD Worx won vandaag op imponerende wijze op de Muur van Hoei, al voelde ze zich onderweg helemaal niet zo zeker.

Vollering had na afloop in het flashinterview moeite om haar tranen te bedwingen. “Ik voelde me onderweg niet eens zo goed. Ik was zo nerveus, aangezien ik al twee keer derde werd in de Waalse Pijl. Toen kwam ik telkens net te kort op de Muur van Hoei. Ik vreesde dat dit vandaag weer zou gebeuren, maar mijn ploeggenoten geloofden in me. Dat was heel erg belangrijk.”

“Mijn ploegmaats hielpen me om te focussen gedurende de wedstrijd, om erin te blijven geloven en het hoofd koel te houden. Ik kan echt wel spreken van een teamprestatie”, aldus Vollering, die in de finale nog wel een scheve situatie moest rechtzetten, nadat een groepje met Van Vleuten en Longo Borghini wist weg te rijden op de voorlaatste passage over de Muur van Hoei.

Vollering kon echter rekenen op de steun van een opnieuw bijzonder sterke Marlen Reusser. “Marlen is een geweldige tijdrijdster en wist het verschil binnen de perken te houden. Ik sprong er vervolgens naar toe op een klimmetje. Het was echt even zwaar, maar het kwam door mijn ploegmaats nog goed. Als je in de Waalse Pijl achter de feiten aankoerst, is het lastig om weer controle te krijgen over de wedstrijd.”

“We slaagden daar echter wel in en op de voorlaatste klim (de Côte de Cherave, red.) besloot ik door te trekken, om zo de groep uit te dunnen. Op de Muur van Hoei reed ik vervolgens mijn eigen tempo. Ik keek om en was nogal verrast dat ik zo’n grote voorsprong te pakken had. Ik moest heel diep gaan, maar door mijn teamgenoten kon ik deze inspanning nog leveren. Ik ben echt ontzettend blij.”