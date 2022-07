Emotionele Cecilie Uttrup Ludwig: “Beter dan dit wordt het niet”

Cecilie Uttrup Ludwig pakte in de Tour de France Femmes de mooiste overwinning uit haar carrière, door met een fabelachtige inspanning op de slotmuur in Épernay Marianne Vos van zich af te schudden. In het flashinterview hield de Deense kampioene het niet droog. “Ik denk dat ik nog niet besef dat ik Marianne Vos op zo’n aankomst heb geklopt.”

“Gisteren was een vreselijke dag. We verloren Marta Cavalli en ik verloor ook heel wat tijd. Maar we behielden allemaal onze vechtersmentaliteit. Vandaag wisten we dat het heel zwaar was en dat ik voor de winst kon gaan als ik goede benen zou hebben. Maar om dat echt te doen en een tourrit te hebben in deze kampioenstrui; beter dan dit wordt het niet.

“Ik denk dat ik nog niet besef dat ik Marianne Vos op zo’n aankomst heb geklopt”, vervolgt Uttrup Ludwig tussen haar gelukstranen door. “Ik zat in de laatste bocht niet in de beste positie, maar ik ben gewoon blijven vechten… Wat een overwinning, man! Deze is voor het hele team. Ze hebben het geweldig gedaan gisteren en ze zijn in me blijven geloven. Ik houd van jullie!”