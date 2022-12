Emotionele Niki Terpstra: “De laatste twee rondes waren bijzonder”

Het zit erop voor Niki Terpstra. De 38-jarige coureur reed vandaag zijn laatste kilometers als beroepswielrenner en kende een gedroomd afscheid: de Noord-Hollander won met zijn baanpartner Yoeri Havik namelijk de 39ste Wooning Zesdaagse van Rotterdam.

Na afloop was Terpstra dan ook behoorlijk emotioneel, in de wetenschap dat zijn avontuur als (prof)wielrenner nu definitief voorbij is. “De laatste twee rondes waren erg bijzonder. Dat was namelijk het moment dat ik realiseerde dat het de laatste keer was dat het publiek uit z’n dak zou gaan door een sportprestatie van mij. Normaal ga je er vanuit dat het nog een keer gaat gebeuren, maar dit was de laatste keer. Ik werd er lichtelijk emotioneel van”, vertelde hij na afloop aan Ziggo Sport.

Wat het helemaal bijzonder maakt: Terpstra won de Wooning Zesdaagse aan de zijde van zijn goede vriend Yoeri Havik. “Ik ben bijzonder blij met en trots op Yoeri. Ik ben met hem op jonge leeftijd begonnen met fietsen. Het feit dat we hier nu staan, is een resultaat van hard werken.”

Ook Havik had na afloop moeite om zijn emoties in bedwang te houden. “Dit is zo bijzonder. Het is de laatste wedstrijd van Niki en dat ik dan met hem mag winnen… Het is echt supercool. Gelukkig was ik daar in de finale niet mee bezig, anders had ik mijn hoofd er niet bij kunnen houden. Ik moest nog zo diep gaan. Ik ben heel blij dat het is gelukt.”