Niki Terpstra krijgt gedroomd afscheid met winst in Wooning Zesdaagse

Niki Terpstra heeft zijn laatste wedstrijd als profwielrenner winnend afgesloten. De 38-jarige Noord-Hollander won, samen met baanpartner Yoeri Havik, zondag de Wooning Zesdaagse van Rotterdam.

Terpstra stond zaterdag al voor een bijzondere avond. Het programma stond toen deels in het teken van zijn afscheid als professioneel wegwielrenner, maar vandaag kwam hij ook daadwerkelijk voor de laatste keer in actie in profverband. En er stond nog wel iets op het spel: de eindzege in de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Terpstra en zijn koppelmaatje Yoeri Havik gingen na vijf dagen namelijk aan de leiding in het klassement.

Het verschil met de koppels Lyndsay De Vylder-Jules Hesters en Vincent Hoppezak-Elia Viviani was echter te verwaarlozen, en dus moesten Terpstra en Havik zondag nog alles uit de kast halen om de zege veilig te stellen. Dat deze ze echter met verve en dus kreeg Terpstra zijn gedroomde afscheid als beroepswielrenner. Na eerdere zeges in 2013, 2014 en 2015 won hij voor een vierde keer de Wooning Zesdaagse. Voor zijn goede vriend Havik is het de tweede triomf in Rotterdam.