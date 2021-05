Emotionele De Marchi grijpt de roze trui: “Ik ben sprakeloos”

Alessandro De Marchi is de nieuwe leider in de Giro d’Italia. De ervaren Italiaan van Israel Start-Up Nation schoof mee in een monstervlucht en wist door een tweede plaats in Sestola de roze trui over te nemen van Filippo Ganna. “Ik ben sprakeloos”, reageert hij emotioneel na afloop.

“Eerlijk gezegd was mijn doel de roze trui vandaag”, zegt De Marchi, die door Joe Dombrowski verslagen werd in de rit. “Ik begon er twee dagen geleden aan te denken, maar ik heb het aan niemand verteld. Vandaag was het zaak om in de juiste vlucht te zitten, al wist ik dat het tricky kon zijn met zo’n grote kopgroep. Daarna had ik wat geluk nodig en moest ik mee zitten met de juiste move.”

De 34-jarige De Marchi mag woensdag in het roze van start. “Dit is de droom van elke wielrenner, zeker als Italiaan. Onderweg wist ik dat er een kans was en begon ik voorzichtig te dromen. Alleen dacht ik dat ik de kans liet lopen toen die drie renners wegreden”, doelt hij op de aanval van Hermans, Taaramäe en Juul-Jensen. “Ik was bang dat het te laat was, maar de oude regel treedt dan toch in werking: je moet nooit opgeven.”

In het klassement heeft De Marchi een voorsprong van 22 seconden op Dombrowski. Louis Vervaeke is de nummer drie op 44 seconden. De eerste klassementsrenner is Aleksandr Vlasov op de zevende plaats, op 1.24 minuut van de roze trui.