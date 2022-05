Emotionele Ciccone: “Mooiste zege voor mij, na twee moeilijke jaren”

Giulio Ciccone kon zijn tranen niet tegenhouden na zijn etappezege in de Giro-etappe naar Cogne. De Italiaan van Trek-Segafredo was al uitgeschakeld in het algemeen klassement, maar wist vanuit de ontsnapping toch de ritwinst te pakken. “Dit is de mooiste zege uit mijn loopbaan, want ik heb wel twee moeilijke jaren gehad”, vertelt hij in het flashinterview.

Ciccone schoof mee in een vlucht van 25 man en begon met zes man aan de slotklim naar Cogne. Daar reed hij al vroeg weg van de rest. “Omdat daar het steilste stuk was. In mijn hoofd dacht ik alleen maar aan solo wegrijden, en dat lukte ook. Want in een sprint met twee of drie renners weet je ook niet wat er kan gebeuren. Ik heb er in ieder geval alles aan gedaan. Mijn benen voelden heel goed. Daarom heb ik het geprobeerd en dat was de beste keuze dit ik kon maken”, jubelt hij.

Voor Ciccone is het zijn eerste zege sinds februari 2020. “Vorig jaar was ik ook goed in vorm, maar ik had pech in de Giro en de Vuelta. Ik had weinig geluk, kreeg het coronavirus… Dan is het lastig als je jezelf moet bevestigen. Voor mij voelt dit als een nieuwe start van mijn carrière”, laat hij weten.

