Emotionele bondscoach Sven Vanthourenhout: “Zege Michael doet deugd”

Sven Vanthourenhout zag zondag zijn neefje Sven Vanthourenhout Europees kampioen veldrijden worden in Namen. Een bijzonder moment voor de Belgische bondscoach, zo gaf hij na afloop aan. “Dit doet deugd”, zei hij geëmotioneerd tegen onder andere WielerFlits.

“Ik kan niet zeggen dat we samen opgegroeid zijn, maar we hebben samen wel een verleden achter ons liggen. (…) Onze vaders zijn broers”, legt Sven Vanthourenhout uit. “Met Michael en Diether (de broer van Michael, red.) zit ik in een Whatsapp-groepje, we hebben veel aan elkaar. De voorbije jaren zijn we veel met elkaar opgetrokken. Nou ja, laatste jaren. Ik ben 41 jaar en ik denk dat beide jongens al bijna dertig jaar belangrijk zijn in mijn leven.”

Michael Vanthourenhout is inmiddels 29, maar pakte zondag pas zijn eerste titel bij de profs. “Michael is een aparte renner. Het is geen renner die twintig crossen gaat winnen, maar hij heeft altijd wel zijn flitsen. Vorig jaar won hij hier de Wereldbeker voor Pidcock, de Wereldbeker in Tabor won hij ook eens. Bij de jeugd is hij ook wereldkampioen geworden. Nu doet hij het ook voor een trui, ik denk dat dat verdiend is. Hij is ook een paar keer op een kampioenschap gestoten op een Van Aert of Van der Poel.”

“Het is sowieso een superkwaliteitsvolle renner. Als je ziet hoe hij hier vandaag rondrijdt, het was een superhoog niveau. Als je ziet op welke tijd de derde wordt gereden. Technisch was het een meesterwerk, het was pure klasse vandaag”, aldus de bondscoach, die niet denkt dat deze zege voor zijn neefje veel zal veranderen als renner. “Hij zal de renner blijven die hij is. Als hij 21 of 22 was, dan was het een ander verhaal. Maar hij blijft een renner die gewoon elk jaar een grote vis vangt, en die op die manier een mooi palmares opbouwt.”