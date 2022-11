Emotionele Alvarado na winst in Niel: “Het was veel te lang geleden”

Video

14 februari 2021. Van die datum dateerde de laatste overwinning van Ceylin del Carmen Alvarado. Tot deze vrijdag, want in Niel wist ze de Jaarmarktcross te winnen. Dat betekende veel voor de Nederlandse. “Het was veel te lang geleden”, zei ze geëmotioneerd in het flashinterview na afloop.

“Het is eindelijk van dat, ik heb er lang op moeten wachten. Het is er eindelijk”, vervolgt Alvarado, die met deze zege helemaal terug hoopt te zijn. “Ik hoop dat ik nu eindelijk vertrokken ben, dat ik altijd voor de overwinning mee mag doen.”

Over de wedstrijd zelf zegt Alvarado dat het ‘zwaar’ was. “Het eerste deel van het parcours was ik beter, het tweede deel – met wat rechte stukken – was Denise (Betsema, red.) beter. We hebben de hele tijd samengewerkt, tot de laatste ronde. Toen was het alles of niets. Het was een ronde volle bak rijden”, aldus de renster van Alpecin-Deceuninck.