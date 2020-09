Emotionele Alaphilippe pakt WK-titel: “Dit is een droom die uitkomt” zondag 27 september 2020 om 16:54

Julian Alaphilippe was emotioneel na afloop van het behalen van zijn wereldtitel in Imola. De Franse kopman sprong op de laatste beklimming van de dag weg bij de concurrentie en hield stand tot op het circuit. “Op dit moment is het lastig om iets erover te zeggen”, aldus Alaphilippe.

“Ik wil iedereen bedanken, alle ploeggenoten die in mij geloofd hebben. Iedereen heeft goed gewerkt”, zegt de renner die normaliter uitkomt voor Deceuninck-Quick-Step. Alaphilippe bedankt ook bondscoach Thomas Voeckler en zijn neef Franck die hem traint.

“Dit is een droom die uitkomt”, vertelt de nieuwe drager van de regenboogtrui. “Al enige tijd was ik heel dichtbij op WK’s, maar ik stond nog nooit op podium. Ik kwam hier weer met veel ambitie. Dit is echt een droomdag voor mij.”