Emotioneel afscheid Iljo Keisse in ’t Kuipke: “Hier is het allemaal begonnen”

De wielercarrière van Iljo Keisse zit erop. Op 24 november volgt nog een afscheidsevent, maar zondag reed hij zijn laatste koers: de Zesdaagse van Gent, in ’t Kuipke. Na afloop was er een hommage aan Keisse, waarbij een erehaag met fietsen werd gevormd, en sprak de 39-jarige Gentenaar ook zelf nog enkele woorden.

“Ik wil iedereen bedanken die me steunde in mijn carrière”, citeert Belga een emotionele Keisse. “Het is hier allemaal in ‘t Kuipke begonnen voor mij. Zo’n dertig jaar geleden zat ik hier als kind in de bocht te kijken naar wat er gebeurde op de piste. Het bracht me aan het dromen om ook zesdaagserenner te worden. Ik heb een redelijk lange weg afgelegd om er te geraken. In 2001 was het zover. Ik reed mijn eerste Zesdaagse van Gent bij de profs. Ik werd daarin allerlaatste op veertig ronden. Maar dat was geen probleem. Ik was hier om te leren.”

“Daarna ging het allemaal heel snel. In 2005 was er mijn eerste winst. Een droom die in vervulling ging. Daarop ging het nog sneller. Ik kon de zesdaagse zelfs domineren. Ik legde me soms wel te veel druk op de schouders. Het publiek heeft altijd achter mij gestaan. Ik moet hen daarvoor bedanken. Het was altijd fantastisch. Ik heb mijn best gedaan om zo veel mogelijk terug te geven. De laatste jaren was dat iets moeilijker geworden. Bedankt voor alles.”

Keisse, de Keizer van ’t Kuipke, won de Zesdaagse van Gent zeven keer. Bij zijn laatste deelname eindigde hij, samen met Jasper De Buyst, op de derde plek. In zijn laatste dernyrace kwam hij zondag zelfs nog als eerste over de finish. Volgend jaar zal Keisse ploegleider zijn bij Soudal-Quick-Step, de opvolger van Quick-Step-Alpha Vinyl. Voor deze ploeg koerste hij de afgelopen dertien jaar.

Time for the celebration of someone who won the Lotto Six Days Flanders-Ghent 7 times and is saying goodbye after the conclusion of this edition. Thank you, merci, bedankt @IljoKeisse, de Keizer van het Kuipke, the Emperor of the Kuipke! #zesdaagsegent #Ghent6Day pic.twitter.com/Ae9yzAjc09 — Zesdaagse Gent (@zesdaagseGent) November 20, 2022