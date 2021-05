Emma Norsgaard stelt eindzege veilig in Festival Elsy Jacobs

Emma Norsgaard heeft de Festival Elsy Jacobs op haar naam geschreven. De rappe Deense van Movistar wist in de slotetappe heel wat aanvallen te neutraliseren en zette in de finale de puntjes op de i. Norsgaard won de slotetappe voor Maria Giulia Confalonieri en Sofia Bertizzolo.

De Luxemburgse etappekoers voor vrouwen werd vandaag afgesloten met een heuvelachtige etappe van en naar Garnich. Garnich is de geboorteplaats van de legendarische Elsy Jacobs, naar wie deze koers is vernoemd. Een mooie locatie dus om de slotetappe te laten finishen. Over een afstand van zo’n 105 kilometer wachten er diverse hellingen. Emma Norsgaard moest als leidster vol aan de bak, er waren immers nog veel kapers op de kust.

Norsgaard kreeg de eindzege zeker niet cadeau en heel wat rensters probeerden uit de greep te blijven van het peloton. Zo was Juliette Labous heel erg actief namens Team DSM en liet ook Riejanne Markus zich zien in het truitje van Jumbo-Visma. Ook Ruth Winder, de Amerikaans kampioene van Trek-Segafredo, probeerde er vanonder te muizen. Norsgaard was echter bij de pinken en wist zo haar concurrentes in bedwang te houden.

In de laatste kilometer was er weer sprake van een hergroepering en dus gingen we alsnog sprinten om de laatste overwinning in deze Festival Elsy Jacobs. Norsgaard bleek uiteindelijk net iets sneller dan haar Italiaanse collega’s Confalonieri en Bertizzolo. Met Thalita de Jong en Karlijn Swinkels eindigden er nog twee Nederlandse dames in de top-10, Valerie Demey was op plek tien de beste Belgische deelneemster.