Emma Norsgaard sprint naar zege in Festival Elsy Jacobs

De eerste etappe in de Festival Elsy Jacobs is een prooi geworden voor de Deense Emma Norsgaard. In Steinfort bleef zij Maria Confalonieri en Leah Kirchmann voor. De Movistar-renster is tevens de nieuwe leidster.



Lorena Wiebes raakte zaterdag haar leiderstrui kwijt. De renster van DSM kwam vroeg in de etappe hard ten val en kon het peloton in de slotfase niet meer volgen.

Op dat moment reden er nog twee rensters vooruit. Thalita de Jong en Kathrin Hammes vormden de vlucht van de dag en hadden geruime tijd een voorsprong van enkele minuten te pakken. In de finale viel dan toch het doek voor hun, na een tempoversnelling in het peloton.

Deze zorgde er ook voor dat er slechts een kleine groep om de zege ging sprinten in Steinfort. Onder meer Ruth Winder en Riejanne Markus probeerden het nog, maar door sterk ploegwerk van Movistar bleef de eerste groep bij elkaar. Norsgaard maakte het vervolgens overtuigend af.