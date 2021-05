Emma Norsgaard klopt Lucinda Brand in openingsrit Thüringen Ladies Tour

Emma Norsgaard heeft de openingsetappe van de Thüringen Ladies Tour gewonnen. De Deense kopvrouw van Movistar was na een rit van bijna negentig kilometer, met start en finish in Schmölln, als eerste aan de finish. Ze bleef Lucinda Brand (Trek-Segafredo) voor. Norsgaard is daardoor ook de eerste leidster in de 2.Pro-rittenkoers.

Na een snelle openingsfase ontstond na ongeveer twintig kilometer een kopgroep van tien rensters. Onder hen Amy Pieters, Christine Majerus (SD Worx), Lizzie Deignan (Trek-Segafredo), Anna Henderson (Jumbo-Visma), Valerie Demey (Belgische selectie) en Liane Lippert (Team DSM). De voorsprong van het tiental werd nooit groter dan een minuut.

Op 25 kilometer van de finish wisten zeven rensters de oversteek te maken. Elena Cecchini (SD Worx), Lucinda Brand (Trek-Segafredo), Romy Kasper (Jumbo-Visma) en Lotte Kopecky (Belgische selectie) sloten met enkele anderen aan bij de kopgroep, die daardoor uit zeventien rensters bestond. Het verschil met het jagende peloton schommelde daarna lang rond de halve minuut.

De samenwerking vooraan was uitstekend, waardoor de voorsprong opliep tot veertig seconden. Dat liet Movistar, in dienst van Emma Norsgaard, echter niet gebeuren. In volle finale wist de Deense kampioene in de straten van Schmölln toch nog de overwinning op te eisen. Ze versloeg Lucinda Brand.