Emma Norsgaard bekroont sterk voorjaar met eerste seizoenszege: “Eindelijk”

Emma Norsgaard was een van de betere rensters van het afgelopen voorjaar, maar winnen zat er telkens net niet in voor de Deense. Tot gisteren in het Festival Elsy Jacobs. Met overtuiging won ze de oplopende sprint in Steinfort, waarmee ze gelijk de leiding in het klassement overnam van Lorena Wiebes. “We gaan er alles aan doen om de trui te verdedigen.”

De 21-jarige Norsgaard opende het seizoen met een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad. Ook in Le Samyn des Dames kwam ze in de buurt van een zege. Verdere tweede plaatsen behaalde ze nog in de slotrit van de Healthy Ageing Tour, de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en de Scheldeprijs. Geen wonder dat de blijdschap groot was toen het Deense toptalent eindelijk een keer als eerste de finishlijn passeerde.

“Ik voelde me erg opgelucht toen ik over de finish kwam. ‘Eindelijk’, dacht ik. Toen ik mijn ploeggenoten zag veranderde dat in blijdschap. Zij hebben fantastisch voor mij gewerkt en ik heb heel trots om onderdeel uit te maken van deze ploeg. We hebben het vooraf besproken plan gewoon perfect uitgevoerd. Ze hebben me geweldig gepositioneerd en ik werd perfect afgezet.”

“Tijdens de etappe was ik verre van rustig. Ik voelde dat ik iets moest doen en ik wilde aanvallen. Aude Biannic heeft me echter rustig gehouden. Ze zei: ‘Emma, relax, je moet wachten’. Dat was niet gemakkelijk”, erkent Norsgaard in een op de site van haar ploeg. “Maar het is geweldig om deze overwinning aan het team op te kunnen dragen. Het is mooi dat ze zich eens niet voor een tweede plaats hebben opgeofferd.”

Met nog een etappe te gaan in de Luxemburgse driedaagse heeft Norsgaard ook de leiderstrui in handen. In de slotrit, met start en finish in de geboorteplaats van de legendarische Elsy Jacobs, verdedigt ze een voorsprong van vier tellen op Leah Kirchmann (Team DSM). Er staan liefst twintig rensters binnen de twintig seconden, dus de Deense is nog lang niet zeker van eindwinst. “We gaan er alles aan doen om de trui te verdedigen. Het wordt zwaar, maar we weten dat we het kunnen.”

Cool to come home with this news👇!! Congrats @emmanorsgaard1 @h_carretero @Movistar_Team Enjoy! So cool for Emma after such a strong spring campagne. This will be for sure not her last win (and this multi talent has more options to win way more races in the future!) #fastengine https://t.co/5hNUTRyFbk — Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) May 1, 2021