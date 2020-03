Emma Hinze sluit WK baan af met wereldtitel op de Keirin zondag 1 maart 2020 om 17:14

Emma Hinze is de nieuwe wereldkampioene op de Keirin. In Berlijn reed de Duitse soeverein naar de wereldtitel. Hyejin Lee reed naar het zilver, Stephanie Morton pakte brons. Hiermee is het WK baanwielrennen ten einde gekomen.

Wai Sze Lee werd vorig jaar niet alleen wereldkampioene op de sprint, ook op de Keirin veroverde ze de regenboogtrui. In de Wereldbeker kon ze op dit nummer echter niet winnen. Meer succes had Hyejin Lee met zeges in Hongkong en Cambridge. Daarmee hoorde ook zij bij de belangrijke kanshebsters. Daarbij konden ook thuisrijdster Emma Hinze, die vrijdag nog de titel pakte op de sprint, Katy Marchant, Martha Bayona Pineda en Laurine van Riessen worden gerekend.

Van Riessen was niet de enige Nederlandse, want ook de nummer twee van de Europese Spelen Shanne Braspennincx ging van start. Wereldkampioene van 2018 Nicky Degrendele was de Belgische troef. Ze was in december derde in de Wereldbeker van Brisbane.

Eerder genoemde rensters wisten zich allemaal te plaatsen voor de tweede ronde. De meesten rechtstreeks, sommigen, zoals Van Riessen (die ten val was gekomen) en Bayona Pineda, via de herkansingsronde. In die tweede ronde viel voor onder andere Braspennincx en Bayona Pineda het doek. Daarna moesten de halve finales uitwijzen welke zes rensters doorstroomden naar de gouden finale. Uit de eerste heat gingen Stephanie Morton, Hyejin Lee en Lea Friedrich door, uit de tweede Hinze, Wai Sze Lee en Ellesse Andrews.

In de finale, toen eenmaal de gangmaker uit de baan was gestuurd, namen Friedrich en Hinze de kop. Terwijl Friedrich terugzakte, bleef Hinze vooraan standhouden. Morton zat op het wiel van de kersverse wereldkampioene sprint, maar kwam er niet voorbij. Toen de Duitse haar sprint eenmaal had ingezet, reed ze soeverein naar de titel. Hyejin Lee werd tweede, Morton derde. Laurine van Riessen won de tumultueuze finale om de zevende plaats, waarin liefst drie rensters vielen.

Keirin – vrouwen

Emma Hinze

Hyejin Lee

Stephanie Morton