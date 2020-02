Emma Hinze brengt thuispubliek in extase met wereldtitel sprint vrijdag 28 februari 2020 om 21:48

Emma Hinze is de nieuwe wereldkampioene op de individuele sprint voor vrouwen. De Duitse was tot tranen toe geroerd, nadat ze voor het thuispubliek in de finale Anastasiia Voinova verslagen had. De uittredende wereldkampioene Wai Sze Lee pakte het brons.

Jarenlang was Kristina Vogel de koningin van het Duitse baansprinten met olympische titels en talloze regenboogtruien, maar na een zwaar trainingsongeval is zij aan een rolstoel gekluisterd. Omdat Miriam Welte vorig jaar haar afscheid aankondigde, dreigde Duitsland even zijn rol als grootmacht in het baansprinten bij de vrouwen kwijt te raken. Met Emma Hinze en Lea Sophie Friedrich is inmiddels een nieuwe generatie opgestaan.

Zij waren meteen snel in de kwalificatietijdrit over 200 meter. Hinze klokte met 10,364 de snelste tijd, terwijl Friedrich met 10,461 de nummer twee was. Voor de 20-jarige Friedrich het doek in de kwartfinale tegen Kelsey Mitchell, terwijl de twee jaar oudere Hinze ten koste van titelverdedigster Wai Sze Lee doordrong tot de finale, waarin zij over twee heats de betere van Anastasiia Voinova was. Lee won wel de strijd om het brons van Mitchell.

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen gingen namens Nederland van start op de sprint. Achter Hinze en Friedrich klokte Braspennincx de derde tijd in de kwalificatie, terwijl Van Riessen de nummer acht was. Braspennincx moest dan in de achtste finale haar meerdere erkennen in Voinova, terwijl Van Riessen in de kwartfinale in twee heats kopje-onder ging tegen de latere wereldkampioene Hinze.

Sprint – vrouwen

Emma Hinze

Anastasiia Voinova

Wai Sze Lee

4. Kelsey Mitchell