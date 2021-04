Emma Boogaard trekt met onmiddellijke ingang naar Coop-Hitec Products

Emma Boogaard verlaat Restore Cycling voor een avontuur bij Coop-Hitec Products. De 20-jarige Nederlandse trekt met onmiddellijke ingang naar de Noorse formatie. Boogaard zal morgen al debuteren in de Scheldeprijs.

Boogaard reed vorig jaar nog haar wedstrijden op nationaal niveau, maar zal nu dus de stap maken naar een hoger niveau. “Ik heb hard gewerkt in de hoop nog beter te worden als wielrenster. Ik ben heel erg blij met deze kans en ik zal er alles aan doen om te slagen”, aldus Boogaard, die dit jaar nog helemaal niet in actie kwam vanwege de coronapandemie.

“We reden dit seizoen nog geen wedstrijden en dat was erg moeilijk. Ik kijk daarom ook zo uit naar mijn eerste wedstrijd voor Coop-Hitec Products. Ik heb zin om weer een rugnummer op te spelden.” Teammanager Karl Lima zocht nog naar een nieuwe renster voor dit seizoen, aangezien de ploeg te maken kreeg met flink wat blessureleed.

“Maar wat ik wel duidelijk wil maken: we hebben Emma aangetrokken vanwege haar kwaliteiten. We zien in haar een directe versterking voor de ploeg”, aldus Lima. De twee jaar oudere zus van Emma Boogaard, Maaike Boogaard, koerst al meerdere jaren voor de Italiaanse formatie Alé BTC Ljubljana.