vrijdag 10 november 2023 om 11:00

Emils Liepins maakt overstap naar Team dsm-firmenich

Team dsm-firmenich heeft haar selectie voor 2024 versterkt met Emils Liepiņš. De 31-jarige kampioen van Letland komt over van Lidl-Trek, waar hij de afgelopen vier seizoenen voor uitkwam.

Liepiņš is tweevoudig kampioen van zijn land en heeft ook de Heistse Pijl 2018 op zijn palmares staan. Bij zijn nieuwe Nederlandse ploeg krijgt hij een rol in de sprinttrein. “Ik zie ook kansen voor mijzelf om te groeien als renner, maar ik ben vooral superblij en ik kijk ernaar uit om mooie resultaten te behalen met de ploeg. Of dat nu met de sprintgroep is, of als ik mijn eigen kansen krijg”, aldus de Let.

“Ik ben erg onder de indruk hoe dingen zijn gegaan tijdens de gesprekken en meetings met de ploeg, dus ik heb er zin in om op pad te gaan met het team”, gaat hij verder. Team dsm-firmenich roemt de ervaring van Liepiņš. “Hij neemt veel ervaring mee van het rijden van sprints op het hoogste niveau”, vindt coach Rudi Kemna.

“Maar we denken dat hij nog potentie heeft in het rijden van lead-outs en als sprinter zelf”, aldus Kemna. “We hopen dat hij met onze experts en trainers dat extra beetje uit hem kan halen, waardoor hij een belangrijke rol kan spelen in onze lead-out. Ook willen we hem de kans geven om zelf voor resultaten te gaan.”

Selectie Team dsm-firmenich 2024

Renners