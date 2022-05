Emil Toudal wint slotrit Tour of Hellas, Aaron Gate eindwinnaar

De slotetappe in de International Tour of Hellas (2.1) is gewonnen door Emil Toudal. De 25-jarige Deen maakte deel uit van de vroege vlucht, werd ruim voor de finish ingerekend door een elitegroep maar bleek aan de streep nog over voldoende energie te beschikken om de ritzege binnen te halen. Aaron Gate mag zich na vijf etappes eindwinnaar noemen van de Griekse rittenkoers.

In de laatste etappe van de International Tour of Hellas konden er nog gekke dingen gebeuren met betrekking tot de eindzege. Aaron Gate had een, op het oog, geruststellende voorsprong van bijna twee minuten in het algemeen klassement. De Nieuw-Zeelander moest echter nog wel één keer alles uit de kast halen, aangezien de renners in de slotrit van 154,5 kilometer van Kalambaka naar Ioannina heel wat klimkilometers moesten verteren. De zwaarste klim van de dag, de Katara Pass, was bijna negentien kilometer aan iets meer dan 5% en een potentiele scherprechter op weg naar de finish.

Kopgroep van vijf, neutralisatie op de top van Katara Pass

Vijf renners wisten al vroeg in de etappe weg te rijden uit het peloton. De vlucht van de dag was een feit en bestond uit Asbjørn Hellemose (Trek-Segafredo), Gavin Mannion (Human Powered Health), Emil Toudal (BHS-PL Beton Bornholm), James Fouché (Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling) en Embret Svestad-Bårdseng (Team Coop). De vijf aanvallers wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van net iets minder dan drie minuten. Verschillende renners probeerden nog de oversteek te maken naar de kopgroep, maar belandden in een onvervalste chasse patate.

De koplopers waren inmiddels begonnen aan de eerste, niet al te steile stroken van de Katara Pass. Dit bleek het begin van een onverhoopte onheilspellende tocht richting de top van de klim, op bijna 1.700 meter hoogte, gezien de zeer mistige omstandigheden op de Katara Pass. Vanwege de extreme weersomstandigheden besloot de jury de wedstrijd te neutraliseren op de top van de beklimming en de eerste dalende kilometers geneutraliseerd af te werken, om zo eventuele ongelukken te voorkomen. De Deen Svestad-Bårdseng kwam als eerste boven op de Katara Pass, nadat hij was weggereden van zijn medevluchters.

Svestad-Bårdseng begint aan gewaagde solo

Na een kort oponthoud werd de wedstrijd weer op gang geschoten, met Svestad-Bårdseng als enige vluchter. De renner van Team Coop wist op de Katara Pass bijna twee minuten weg te rijden van zijn vluchtkompanen en begon met een gelijkaardige voorsprong aan de laatste tachtig kilometer. Svestad-Bårdseng kwam ook als eerste boven op de laatste klim van de ronde, verzekerde zich zo van de bergtrui, maar zat ook met de ritzege in zijn hoofd. De Deen kreeg vleugels bij het horen van de voorsprong en verloor allerminst van zijn pluimen. Met nog dertig kilometer te gaan, bedroeg de voorsprong nog altijd twee minuten.

De groep der favorieten, inmiddels gereduceerd tot een dertigtal renners, volgde op goed drie minuten en leek te laat te komen voor de etappezege. Leek, want eenzame vluchter Svestad-Bårdseng begon in de slotfase dan toch de vermoeidheid te voelen. De voorsprong van de Deen smolt als sneeuw voor de spreekwoordelijke Griekse zon. Met nog vijftien kilometer te gaan was het verschil tussen de koploper en de groep der favorieten plots nog maar anderhalve minuut, de overige vluchters waren inmiddels ingerekend. Svestad-Bårdseng deed er alles aan om uit de greep te blijven van de achtervolgers.

Svestad-Bårdseng haalt het niet, medevluchter Toudal triomfeert

Met nog twee kilometer te gaan kwam er echter een einde aan het avontuur van Svestad-Bårdseng en konden we ons gaan opmaken voor een sprint met een uitgedunde groep. Toudal, een van de mannen in de vroege vlucht, bleek nog wat energie in de tank te hebben en kwam als eerste over de streep, voor de Amerikaan Joey Rosskopf en de Noor Håkon Aalrust. Leider Gate kende geen problemen onderweg en finishte netjes in de eerste groep, waardoor hij zich eindwinnaar mag noemen. De Belg Lennert Teugels is een knappe tweede in de eindstand.