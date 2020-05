Emanuel Buchmann waagt zich aan Everest Challenge voor goede doel zaterdag 16 mei 2020 om 15:45

Ook Emanuel Buchmann gaat zich wagen aan de Everest Challenge. De Duitser van BORA-hansgrohe is van plan om 8848 hoogtemeters te maken om geld op te halen voor het Deutsche Kinderhilfwerk, een stichting die kinderen helpt.

Buchmann wil de Everest Challenge eind mei proberen in de omgeving van het Oostenrijkse Öztal. “Ik heb nog nooit meer dan 8000 hoogtemeters in een training of in een wedstrijd gereden. We zullen zien hoe mijn lichaam reageert op deze belasting en ik denk dat ik mijn inspanningen zorgvuldig zal moeten beheren. Ik heb geen specifieke voorbereiding voltooid, en dus zal het waarschijnlijk een extreme eis aan mijn lichaam stellen”, zo laat hij weten op de website van zijn team.

“We hebben berekend dat de rit ongeveer negen tot tien uur zal duren, omdat ik zo’n 1000 tot 1200 meter hoogtemeters per uur zal moeten maken. Daarbij moeten ook de afdalingen worden meegerekend.”

Overigens is het nog niet zeker dat Buchmann écht alle 8848 hoogtemeters zal maken. Dat hangt af van de donaties. De Duitser streeft er naar om 88.848 euro op te halen. Mocht dat niet lukken, dan zal Buchmann per tekort van tien euro één hoogtemeter minder maken.

Eerder voltooiden Giulio Ciccone en Mark Cavendish al de Everest Challenge, al deden zij dat op online wielerplatform Zwift.