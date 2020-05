Emanuel Buchmann voltooit Everest Challenge in officieuze recordtijd vrijdag 29 mei 2020 om 18:49

Emanuel Buchmann heeft vrijdag de Everest Challenge voltooid en zo geld opgehaald voor het goede doel. De klimmer van BORA-hansgrohe legde in de Oostenrijkse regio Ötztal in totaal 8.848 hoogtemeters af. Hij deed dat in een tijd van 7 uur en 28 minuten, een officieus record. Het oude ‘record’ stond twee weken op naam van mountainbiker Keegan Swenson, die het flikte in 7 uur en 40 minuten.

Even voor 10.00 uur ’s ochtends vertrok Buchmann voor de inmiddels bekende uitdaging: een klim zo vaak mogelijk omhoog rijden tot je het aantal hoogtemeters van de Mount Everest hebt bereikt. Rond 18.00 uur behaalde hij de grens van 8.848 hoogtemeters, nadat hij onderweg ook nog even hulp had gehad van ploeggenoot Patrick Gamper.

Buchmann, vorig jaar nog vierde in de Tour de France, hoopte 88.848 euro op te halen. Op de inzamelingssite staat de teller op het moment van schrijven op 13.865 euro. Het grootste deel van de opbrengsten gaat naar Deutsche Kinderhilfswerk, een liefdadigheidsorganisatie voor kinderen. De rest komt ten gunste van KJC Ravensburg, de sportvereniging waar Buchmann is begonnen met wielrennen.