Emanuel Buchmann: “Verrast dat niemand kon oversteken” vrijdag 31 januari 2020 om 18:43

Emanuel Buchmann sleepte vandaag zijn eerste seizoenszege binnen. Op Mallorca, in de Trofeo Serra de Tramuntana, reed hij op indrukwekkende wijze solo naar de finish, nadat hij vertrokken was bij Alejandro Valverde, Harm Vanhoucke en Marc Soler. “Dit geeft een enorme boost.”

Veel dank aan het team, zei Buchmann na afloop. “We reden een aanvallende koers en oefenden veel druk uit op de andere teams. Ik moest simpelweg op het juiste moment aanvallen om al het werk van onze jongens te voltooien.” Op ruim vijftien kilometer reed de Duitser weg uit het elite-groepje en sloeg meteen een gaatje. Hoewel in de finale de Coll den Bleda nog moest worden overbrugd, wist hij stand te houden.

“Mijn benen waren goed, maar ik was verrast dat op de laatste klim niemand in staat was om over te steken. Mijn trainingen zijn de afgelopen weken goed verlopen, maar ik had niet verwacht hier te kunnen strijden voor de overwinning. Natuurlijk is dit resultaat een enorme boost voor het hele team en we kijken nu vol vertrouwen uit naar de volgende wedstrijden”, aldus Buchmann, die morgen normaal gezien ook in Pollença-Andratx van start gaat.

Dubbel feest

Met Gregor Mühlberger als de nummer drie was het dubbel feest voor BORA-hansgrohe en Jens Zemke, ploegleider, was dan ook vol lof over zijn jongens. “Ons plan is vandaag perfect verlopen. We wilden agressief koersen om favorieten als Alejandro Valverde onder druk te zetten. Patrick Gamper stuwde het tempo voort in het peloton op het vlakke gedeelte, dan hielp Jempy Drucker de klimmers te positioneren aan de voet van de Coll de Puig Major.”

Ook de nieuwe aanwinst Lennard Kämna liet zich zien. De Duitser werd deze winter overgenomen van Team Sunweb. “Lennard viel als eerste aan en hij reed ongeveer twintig kilometer op kop in zijn eerste wedstrijd voor de ploeg. In de eerste achtervolgende groep hadden we dan Emanuel, Rafał Majka en Gregor. Toen Lennard was teruggepakt, sprong Emanuel mee in de nieuwe aanval en liet zijn vluchtmakkers vervolgens achter in de afdaling.”

Majka moest op dat moment van fiets wisselen en kon daardoor geen rol meer spelen in de finale. “Op de laatste klim was Emanuel superieur en pakte een fraaie zege. In de sprint daarachter werd Gregor derde. Het was een perfecte dag, felicitaties aan het hele team”, aldus Zemke.