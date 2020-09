Emanuel Buchmann nog geen 100 procent: “Meer geven was niet mogelijk” maandag 7 september 2020 om 13:59

Emanuel Buchmann, vorig jaar de nummer vier in de Tour de France, kwam gisteren op meer dan vier minuten achterstand van dagwinnaar Tadej Pogačar aan in Laruns. Op de rand van de eerste rustdag zakte de BORA-renner daardoor liefst zeven plaatsen in het klassement.

Buchmann vindt zichzelf na negen etappes in de Ronde van Frankrijk terug op de achttiende plek, terwijl hij als elfde aan de bergrit naar Laruns begon. “Ik voelde me de hele dag erg slecht. Ik zat al op de limiet in de eerste klim en tijdens de hele rit heb ik echt alles gegeven. Meer geven was niet mogelijk”, reageerde de Duitse ronderenner, die drie weken geleden de Dauphiné vroegtijdig moest verlaten na een valpartij.

Zijn ploegleider Enrico Poitschke stelde zaterdag al vast dat Buchmann op de limiet zat en dat eiste gisteren zij tol. “Emu was lang geen honderd procent, dus we hebben tijd verloren in het klassement. Eerst hebben we een rustdag en in de etappes daarna blijven we vechten.”