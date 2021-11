Emanuel Buchmann: “Ik denk nog altijd aan een podiumplek in een grote ronde”

Emanuel Buchmann werd al een keer vierde in de Tour de France, maar de Duitse klassementsrenner wil meer. Buchmann hoopt in zijn carrière nog een keer op een eindpodium te staan van een grote ronde. Volgend jaar zal hij het wellicht opnieuw proberen in de Giro d’Italia.

In gesprek met Radsport-News kijkt Buchmann alvast vooruit naar komend seizoen, maar blikt ook nog even terug op 2021. De 29-jarige klimmer van BORA-hansgrohe richtte zijn pijlen dit jaar vooral op de Giro d’Italia, leek ook op weg naar een goede eindklassering, maar een zware valpartij gooide roet in het eten. “Als je kijkt naar de prestaties die ik in de Giro wist neer te zetten, dan was ik op de goede weg”, is Buchmann van mening.

Giro of Tour?

De Duitser is dan ook onverminderd ambitieus richting 2022 en de komende jaren. Buchmann weet nog niet welke grote ronde hij volgend jaar zal betwisten, maar neigt toch meer naar een nieuwe Girodeelname. “In de Giro zijn er relatief weinig tijdritkilometers. Ook kiezen ze daar altijd voor een zware slotweek en dat is zeker iets voor mij. Het parcours van de Tour is ook zwaar maar de eerste week is erg verraderlijk, met veel wind en de etappe over de kasseien.”

“Ik ben met andere woorden niet zo zeker over de Tour, aangezien er altijd iets mis kan gaan in de eerste week.” Buchmann zal dus wellicht deelnemen aan de Giro, maar de vraag is of hij goed genoeg is om te wedijveren voor een podiumplaats. “Mijn doelen zijn niet veranderd. Ik denk nog altijd aan een podiumplek in een grote ronde”, is Buchmann zelf vol vertrouwen.