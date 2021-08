Elmar Reinders zegeviert in Denemarken

Elmar Reinders heeft gisteren de Rent Liv Løbet Skive gewonnen, een Deense .2-koers in en rond de plaats Skive. Op de technische finish rondde de Nederlandse hardrijder het werk van zijn ploeg Riwal succesvol af.

De achtste editie van de Rent Liv Løbet Skive had de start en de finish in Skive, en ging over 188 kilometer. De finale werd verreden op een plaatselijk parcours van 6,3 kilometer, dat zes keer werd afgelegd. Uiteindelijk ging een kopgroep met zeventien man om de overwinning strijden, daarbij waren vier renners van Riwal.

Tobias Kongstad en Morten Nørtoft leidden de kopgroep naar de laatste kilometer, waar Nick van der Lijke de sprint aantrok voor Reinders. Op de bochtige aankomst wist die vervolgens Mads Kristensen en Marcus Sander Hansen van zich af te houden. Van der Lijke zelf legde beslag op de vierde plaats.