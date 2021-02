Elmar Reinders moet onder het mes vanwege knieproblemen

Elmar Reinders zal aankomende donderdag worden geopereerd aan zijn knie. De 28-jarige renner van Riwal Cycling Team heeft sinds zaterdag knieklachten, na het aantrekken van zijn schaatsen. “Er knakte toen iets in mijn knie”, zo laat hij weten aan RTV Drenthe.

“Bij het aantrekken van mijn schaatsen knakte er iets in m’n knie”, legt Reinders uit. “Na een bezoek aan het ziekenhuis blijkt het nu te gaan om een stukje losgeschoten meniscus. Ik moet even afwachten hoe ik donderdag uit de operatie kom, maar ik hou er rekening mee dat ik drie tot vier weken moet herstellen en daardoor de opening van het seizoen ga missen.”

Als het aan zijn werkgever Riwal Cycling Team ligt, begint Reinders op zondag 7 maart in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré aan het nieuwe seizoen. De vraag is alleen of de Nederlander op tijd fit is voor de Belgische eendagswedstrijd. Reinders koerst sinds 2020 voor de Deense formatie. De ploeg koerst dit seizoen op een continentale licentie.

Vorig jaar kwam Reinders tot slechts 17 koersdagen voor zijn Deense werkgever. Hij eindigde wel knap als zevende in de door Arnaud Démare gewonnen Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine. Hij reed verder ook wedstrijden als Parijs-Tours, de Scheldeprijs en de Driedaagse Brugge-De Panne.