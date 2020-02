Ellen Van Loy (39) blijft een jaar langer bij Telenet Baloise Lions woensdag 19 februari 2020 om 09:45

Ellen Van Loy koerst ook komend crossseizoen in het tenue van Telenet Baloise Lions. Dit betekent dat de 39-jarige veldrijdster in september aan haar achtste seizoen zal beginnen bij de ploeg van Sven Nys. “Ik wil nog minstens een jaar blijven genieten van de veldritsport. Ik denk nog niet aan stoppen”, aldus Van Loy.

Van Loy wist dit seizoen geen overwinningen te boeken, maar de renster uit Herenthout finishte dit seizoen wel vaak in de top-10 en veroverde een bronzen medaille op het BK in Antwerpen. Daarnaast werd ze achtste op het WK in het Zwitserse Dübendorf. “Ik leef me uit in het veld en voel dat ik op mijn niveau nog mooie resultaten kan behalen.”

“Net onder het niveau van de absolute wereldtoppers ben ik een van de vaste waarden in het veld. Daar ben ik heel trots op. Op het WK veroverde ik als eerste Belgische een achtste plek. Van dat soort uitschieters kan ik enorm genieten”, aldus Van Loy, die zich thuis voelt bij haar ploeg Telenet Baloise Lions.

“Ik ben jarenlang door de ploeg heel goed omkaderd. Ik voel me hier thuis, dus ik zie niet in waarom ik na al die mooie jaren nog van ploeg zou veranderen. Telenet Baloise Lions weet wat ze aan mij hebben en ik weet wat ik van hen mag verwachten. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog iets kan betekenen in de veldritsport.”