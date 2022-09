Ellen van Dijk vol ongeloof: “Van Vleuten dacht aan afstappen en dan perst ze dit eruit!”

Ellen van Dijk knapte samen met Annemiek van Vleuten heel wat werk op voor Marianne Vos in het WK wielrennen. Uiteindelijk was het niet Vos, maar Van Vleuten die iedereen verbaasde en goud won in Australië. “Annemiek zat er helemaal doorheen de laatste dagen en dacht aan afstappen.”

“Niemand kan dit geloven, denk ik”, vertelde Van Dijk na afloop aan NOS. “Annemiek was mijn kamergenoot in Australië. De sfeer was niet heel goed de laatste dagen (lacht, red.). Ze zat er helemaal doorheen en dacht aan afstappen. Aan de andere kant zei ze wel dat ze zich zelf goed voelde”

Van Vleuten, die met een breuk in haar elleboog aan de start kwam, probeerde samen met Van Dijk kopvrouw Vos in een gunstige positie voor de wereldtitel te brengen. “We waren vol aan het rijden voor Marianne. Ik heb me helemaal leeggereden voor haar. Dan passeer je de streep en opeens zie je dat Annemiek op één staat. Dat is echt ongelooflijk knap.”

“Ze verbaast iedereen, ook zichzelf. Ze is zeker niet op haar allerfitste, maar dan perst ze dit er nog uit. Daar kun je alleen maar heel veel respect voor hebben”, sloot Van Dijk het interview af.