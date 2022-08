Ellen van Dijk twee jaar langer bij Trek-Segafredo

Ellen van Dijk heeft haar aflopende contract bij Trek-Segafredo met twee jaar verlengd. Daardoor rijdt de Nederlandse tijdritspecialiste nog zeker tot eind 2024 voor de Amerikaanse formatie, waar ze momenteel aan haar vierde seizoen bezig is. In het team is ze een belangrijke schakel voor de klassiekers en de etappekoersen.

De beslissing om bij Trek-Segafredo te blijven was makkelijk, laat de 35-jarige renster, de huidige wereldkampioene tijdrijden, weten op de website van haar ploeg. “Ik ben superblij dat ik hier blijf. Ik voel me echt thuis bij Trek-Segafredo en ik zou mijn carrière bij geen enkele andere ploeg willen voorzetten. Sterker nog, ik zou me niet eens kunnen voorstellen dat ik dat zou doen. Ik maak al deel uit van Trek-Segafredo sinds ze in 2019 met de vrouwenploeg zijn begonnen en omdat ik hier al vanaf het begin ben, voel ik me er echt deel van uitmaken.”

Ze gebruikt de uitdrukking dat haar ploeg ‘voelt als een familie’ eigenlijk niet zo graag. “Maar dat is precies hoe het hier is. Het is moeilijk om het op een andere manier te beschrijven.”

Werelduurrecord

Van Dijk bereikte al veel hoogtepunten in haar carrière. Ze werd wereldkampioene op de baan en twee keer in het tijdrijden, en verzamelde vier WK-titels in de ploegentijdrit. Daarnaast haalde ze vier EK-titels in het tijdrijden en één in de wegrit. Ook werd ze meermaals Nederlands kampioen in de strijd tegen de klok. Aan deze indrukwekkende erelijst kon dit seizoen ook het Werelduurrecord worden toegevoegd; in Grenchen (Zwitserland) brak ze het record van Joscelin Lowden en zette de nieuwe recordafstand op 49,254 kilometer.

“Natuurlijk heeft het team dit jaar weer een stap voorwaarts gezet met het Uurrecord, wat zo’n bijzondere ervaring was. Het team en Trek hebben daar zoveel moeite in gestoken en ik voel me super dankbaar voor alles wat ze hebben gedaan. Ik werd echt tot het uiterste gesteund en dat te weten is een heel speciaal gevoel”, zegt Van Dijk. “De hele ervaring heeft voor mij echt duidelijk gemaakt hoeveel waarde het team hecht aan zijn renners en de bereidheid om ons 100 procent te steunen om onze grootste doelen te bereiken.”

Jacht op olympische medaille

Nu heeft Van Dijk haar contract verlengd tot en met 2024, het jaar van de Olympische Spelen in Parijs. “Ik heb voor twee jaar bijgetekend, wat me tot 2024 en het volgende olympische jaar brengt. Dus nadat ik een plekje in het team van Tokio heb gemist, zou ik daar graag rijden. Ik ben nog steeds op jacht naar de olympische medaille. Daarnaast wil ik blijven uitblinken in tijdritten, daar ligt echt mijn hart in deze sport, dat vind ik het leukst. Misschien dat ik ooit nog eens overweeg om een uur lang rondjes te rijden, wie weet?”

Verder heeft de winnares van de Ronde van Vlaanderen van 2014 ook weer haar ambities voor de voorjaarsklassiekers. “Ik zou zeggen dat mijn droomkoers om te winnen Parijs-Roubaix zou zijn”, laat ze weten. “Het zijn mijn belangrijkste doelen voor de komende twee jaar. Ik heb echt genoten van de voorbije vier jaar bij Trek-Segafredo en ik kijk ernaar uit om deze reis samen voort te zetten. Ik weet zeker dat het weer twee mooie jaren gaan worden en ik kan niet wachten op wat komen gaat.”

📢 This is an important service announcement 📢 pic.twitter.com/sqj7jFGBqZ — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) August 22, 2022