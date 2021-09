Ellen van Dijk: “Tot de laatste ronde geen seconde aan winnen gedacht”

Ellen van Dijk heeft zichzelf verrast met het winnen van de wegkoers voor elite-vrouwen tijdens het EK wielrennen in Trentino. Twee dagen geleden moest ze op haar specialiteit, de tijdrit, nog haar meerdere erkennen in Marlen Reusser.

“Of ik vandaag de perfecte tijdrit heb gereden? Dat denk ik wel! Ik ben een beetje flabbergasted eigenlijk. Ik had geen seconde gedacht dat ik vandaag zou kunnen winnen, tot de laatste ronde, toen in ieder geval wel. Ik ben hier superblij mee”, vertelde Van Dijk in het flashinterview na haar gewonnen wedstrijd.

In de laatste afdaling schoten veel dingen door haar hoofd, vertelde de 34-jarige renster van Trek-Segafredo. “Life is what happens to you, while you’re busy making other plans (een quote van de Britse musicus John Lennon, red.) past misschien wel het best bij vandaag. Tegenwoordig ben ik immers alleen op het tijdrijden gefocust.”

Van Dijk wilde een harde koers maken van de wegwedstrijd voor elite-vrouwen en zou dan wel zien hoe de Nederlandse ploeg het zou afmaken. “En ineens ben ik Europees kampioen! Ik kan het nog niet echt geloven. Of hiermee de teleurstelling van de tijdrit is weggespoeld? Zeker weten, ik win hier namelijk een geweldige trui die ik het hele jaar mag dragen.”