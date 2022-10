Ellen van Dijk toont wereldkampioenentrui in Chrono des Nations

Ellen van Dijk, de regerend wereldkampioene tegen de klok, zal dit seizoen nog één keer te zien zijn in de regenboogtrui. De 35-jarige renster van Trek-Segafredo sluit haar seizoen af in de Chrono des Nations op zondag 16 oktober.

Van Dijk kroonde zich goed twee weken in het Australische Wollongong voor de derde keer tot wereldkampioene in het tijdrijden. In Australië bleef ze over een afstand van 34,2 kilometer thuisfavoriete Grace Brown en Marlen Reusser voor.

De Nederlandse zal dit jaar nog een keer haar regenboogtrui showen. Ze zal namelijk meedoen aan de Chrono des Nations in het Franse Les Herbiers, waar jaarlijks als afsluiter van het seizoen een eendagswedstrijd speciaal voor tijdritspecialisten plaatsvindt.

Opvolger van Reusser?

De deelneemsters krijgen op zondag 16 oktober een tijdrit van 27,2 kilometer voorgeschoteld. Vorig jaar ging de zege in Les Herbiers naar de Zwitserse Reusser, voor de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer en de Duitse Mieke Kröger. Van Dijk zal overigens eerst nog aan de start verschijnen van de eerste Ronde van Romandië voor vrouwen, van 7 tot en met 9 oktober.