Ellen van Dijk slaat slag in openingstijdrit EasyToys Bloeizone Fryslân Tour

Ellen van Dijk is de eerste leidster van de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour. De renster van Trek-Segafredo wist haar status als tijdritspecialiste waar te maken en bleek na een tijdrit van ruim veertien kilometer sneller dan Riejanne Markus en Marlen Reusser. Van Dijk is vanzelfsprekend ook de eerste leidster.

De eerste wegkoers op Nederlandse bodem van 2022, de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour, begon vandaag met een individuele tijdrit van net iets meer dan veertien kilometer van en naar Surhuisterveen. Het parcours was biljartvlak, maar in veertien kilometer was er voor de tijdritspecialisten voldoende tijd om de concurrentie op een flinke achterstand te rijden. Topfavoriete Ellen van Dijk kon in deze rit tegen de klok gelijk haar slag slaan, maar de concurrentie was niet mals. Zo moest de wereldkampioene tijdrijden afrekenen met onder meer Marlen Reusser, die vorig jaar de Europese tijdrittitel wist te veroveren.

Wereldkampioene Van Dijk maakt status waar

Maar eerst was het aan andere rensters om een (richt)tijd neer te zetten. Shari Bossuyt bleek als eerste in staat om het 14,4 kilometer lange parcours in minder dan twintig minuten af te werken. Met een tijd van 19m44s bleek de 21-jarige renster van Canyon//SRAM Racing bijna veertig seconden sneller dan haar landgenote Jesse Vandenbulcke en dus mocht Bossuyt een tijdje plaatsnemen in de hotseat. De Belgische moest echter al snel weer plaatsmaken voor Nicole Steigenga, die aan de streep (19m37s) nog eens zeven seconden sneller bleek. Vervolgens was het wachten op de echte tijdritkanonnen.

Ellen van Dijk was als eerste aan de beurt en de ervaren tijdritspecialiste van Trek-Segafredo had al snel een bijzonder goed ritme te pakken. De wereldkampioene vloog in haar kenmerkende stijl over het parcours en wist al vrij snel de één minuut eerder gestarte Lonneke Uneken bij te halen en voorbij te flitsen. Van Dijk bleef intussen stevig doortrappen, viel niet stil in de laatste kilometer en noteerde aan de finish een eindtijd van 18m34s. Het bleek genoeg voor de (voorlopige) koppositie, al was het verschil met Riejanne Markus slechts zeven seconden. Laatstgenoemde was, vlak voor de binnenkomst van Van Dijk, al goed voor een kanontijd van 18m41s.

Reusser komt niet aan de tijd

Van Dijk stak met haar snelle tijd een hand uit naar de zege en de eerste leiderstrui, maar Europees kampioene Reusser kon eventueel nog het Nederlandse feestje verstieren. De Zwitserse van SD Worx rolde als laatste van het startpodium, maar kon in extremis nog voor een omwenteling in het klassement zorgen. Reusser ontwikkelde op het biljartvlakke parcours, waar het bij momenten oppassen was voor auto’s en zelfs fietsende recreanten, een pittig tempo. Het bleek echter niet genoeg voor de toptijd. Sterker, Reusser bleek aan de streep bijna een halve minuut trager dan Van Dijk, die zo haar tweede zege van het seizoen kon bijschrijven.

Van Dijk begint zo uitstekend aan haar jacht op een vijfde eindzege in de Nederlandse rittenkoers. Vrijdag trekken de rensters in een vlakke etappe van Eastermar naar Bakkeveen, al is er in Friesland altijd kans op waaiervorming.