Ellen van Dijk schrijft geschiedenis met nieuw werelduurrecord

Ellen van Dijk heeft het geflikt: de renster van Trek-Segafredo heeft op de wielerbaan van het Zwitserse Grenchen een nieuw werelduurrecord gevestigd. De Nederlandse reed naar een totale afstand van 49,254 kilometer en wist zo het oude record van Joscelin Lowden overtuigend uit de boeken te rijden.

Het prestigieuze werelduurrecord waarbij renners een zo groot mogelijke afstand afleggen in een uur, was bij de vrouwen tot vandaag in handen van Joscelin Lowden. De Britse, die momenteel uitkomt voor Uno-X, kwam in 2021 in Grenchen tot 48,405 kilometer en verbeterde het oude record van de Italiaanse Vittoria Bussi met bijna vierhonderd meter. Vandaag zagen we in het Zwitserse Grenchen echter een nieuwe poging van niemand minder dan Ellen van Dijk, de huidige wereldkampioene in het tijdrijden.

Van Dijk vertrok als een speer en had na de eerste vijf minuten al 6,5 seconden voorsprong op werelduurrecord-houdster Lowden. Na een kwartier zag het er nog beter uit voor Van Dijk, die haar tempo steeds verder wist op te drijven en zo verder uitliep op Lowden. Van Dijk noteerde zeer vlakke rondetijden van iets boven de achttien seconden en met nog minder dan een half uur te gaan zat ze aan een gemiddelde van 49,4 km/u.

Egale rondetijden

In deel twee van haar uurrecordpoging zakte haar uurgemiddelde iets, maar de voorsprong ten opzichte van het oude uurrecord bleef gewoon oplopen. Dit gaf de 35-jarige hardrijdster vleugels en ze bleek op een gegeven moment weer in staat om te versnellen en zo haar rondetijden richting de 18,2 seconden te brengen. Van Dijk perste er in de laatste minuten alles uit, op weg naar een ruime verbetering van het werelduurrecord.

Met een totale afstand van 49,254 kilometer was ze Lowden duidelijk de baas.