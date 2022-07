Ellen van Dijk opent Baloise Ladies Tour met proloogzege

Ellen van Dijk is de eerste leidster in de Baloise Ladies Tour. In de proloog was de wereldkampioene tijdrijden met overmacht de snelste. Lorena Wiebes en Esmée Peperkamp sleepten de overige podiumplaatsen in de wacht.

De Baloise Ladies Tour is dit jaar uitgebreid van een vier- naar een vijfdaagse en geldt voor veel rensters als een ultieme voorbereidingskoers op de Tour de France Femmes. Voor de derde keer vond de proloog plaats in Utrecht.

In de wijk Leidsche Rijn lag een 3,9 kilometer lang parcours op de rensters te wachten. Wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk was vooraf de te kloppen vrouw en de renster van Trek-Segafredo maakte deze reputatie helemaal waar.

Ze haspelde het parcours af aan een gemiddelde van meer dan 45 kilometer per uur, goed voor een tijd van 5m08s. Dit bleek ruim voldoende voor de dagzege en de eerste leiderstrui.

Lorena Wiebes (Team DSM) kwam nog het meest in de buurt. Zij strandde op elf tellen van Van Dijk, waarmee ze drie seconden sneller was dan haar ploeggenote Esmée Peperkamp.

De etappekoers voor vrouwen, die toe is aan haar achtste uitgave, gaat morgen verder in België. De eerste rit in lijn wordt in en om Zulte afgewerkt. In het begin van deze rit liggen vier kasseienstroken, maar uiteindelijk wordt de koers beslist op zeven plaatselijke rondes. De Baloise Ladies Tour duurt nog tot en met 16 juli.