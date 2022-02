Ellen van Dijk na winst in Valencia: “Geweldig om eens een sprint te winnen”

Ellen van Dijk heeft haar eerste seizoenszege binnen. In de Ronde van Valencia voor vrouwen was de Europese kampioene, uitkomend voor Trek-Segafredo, de beste in een sprint-à-deu, voor Soraya Paladin.”Het is een geweldig gevoel om een sprint te winnen, want dat doe ik normaal nooit”, zegt Van Dijk na afloop.

“Ik denk dat dat tien jaar geleden voor het laatst gebeurde, want normaal gesproken win ik solo. Dat is ook mooi, maar deze adrenaline maakt het extra speciaal”, vertelt Van Dijk, die in de finale ontsnapte uit het peloton. “Toen alles bij elkaar kwam was het een ideaal moment om zelf aan te vallen. Maar Paladin deed hetzelfde, dus gingen we samen in de aanval.”

“Dat zorgde wel voor een moeilijke situatie, want ik voelde mij sterker dan Paladin. Alleen weet ik ook dat ik niet zo’n goede sprint heb. Ik wilde haar lossen, maar dat was erg lastig. Ik wist wel dat de laatste lijn lichtjes omhoog liep, dus ik wilde het daar proberen. Vanuit de volgwagen kreeg ik dat ook door. Ik had niet 100% vertrouwen in mijn sprint, dus ik was blij dat Paladin zo moe was dat ze niet meer kon sprinten”, zegt de wereldkampioene tijdrijden.

“Voor mij persoonlijk is het fijn om zo vroeg in het seizoen al te winnen. Ik win namelijk niet zoveel wegwedstrijden”, is Van Dijk blij. Donderdag was het ook al feest voor Trek-Segafredo na de zege van wereldkampioene Elisa Balsamo. “Dit is de tweede overwinning op rij voor de ploeg. Het is echt ongelooflijk om het seizoen zo te starten. We konden ons niet veel meer wensen. De lat ligt nu wel hoog, maar we zullen er maar van genieten zo lang het duurt.”