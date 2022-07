Ellen van Dijk na eindzege Baloise Ladies Tour: “Het geeft vertrouwen voor de Tour”

Ellen van Dijk verdedigde op de slotdag van de Baloise Ladies Tour met succes haar leiderstrui. In het eindklassement bleef de Nederlandse van Trek-Segafredo haar landgenote Lorena Wiebes en ploeggenote Audrey Cordon-Ragot voor. Het zorgde voor een pak vertrouwen in aanloop naar de Tour de France Femmes, die zondag van start gaat.

Van Dijk was blij dat ze de eindzege thuis kon brengen en op het podium stond met ploeggenote Cordon-Ragot. “Het was een leuke week met de ploeg, en goed om met Markel Irizar (voormalig beroepsrenner van Euskaltel, RadioShack en Trek-Segafredo) te werken voor de eerste keer als ploegleider. Hij hield ons gefocust en sterk. Het team controleerde de koers echt goed. Ze zaten de hele tijd vooraan en zorgden voor alles. Al met al is het een goede week geweest. Iets wat een goede moraal en vertrouwen heeft gegeven”, zei Van Dijk, die allebei de tijdritten won in de ronde.

Nu volgt voor de 35-jarige renster de Tour de France Femmes. “Ik ben blij met mijn overwinningen in de tijdrit en dat ik de hele wedstrijd goed kon presteren. In aanloop naar deze wedstrijd bracht ik twaalf dagen in Zwitserland door om me voor te bereiden op de volgende belangrijke periode in mijn wedstrijdkalender. Ik voelde me niet echt fit in de laatste weken, dus het maakte me blij dat ik de bevestiging kreeg dat mijn vorm er is. De overwinning is natuurlijk goed, maar het is ook fijn om te weten dat mijn vermogen goed is en dat geeft me vertrouwen voor de Tour die eraan komt.”

Van Dijk heeft zin in de Tour de France voor vrouwen, die na lange tijd terug is op de internationale kalender. “Daar kijk ik naar uit. Eerst nog een paar dagen thuis en dan op naar het volgende grote avontuur.”

Lorena Wiebes: “Supertrots” Waar Ellen van Dijk heerste in de twee tijdritten van de Baloise Ladies Tour, was Lorena Wiebes heer en meester in de vier ritten in lijn. Zowel in Zulte, Herzele, Knokke-Heist als Deinze kwam ze als eerste over de finish. “Ik denk dat deze hele week echt een goede teamprestatie was en daar mogen we supertrots op zijn”, aldus de 23-jarige sprintkopvrouw van Team DSM.