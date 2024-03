maandag 4 maart 2024 om 09:15

Ellen van Dijk maakt deze week haar rentree en onthult eerste deel wedstrijdprogramma

Het was al even bekend dat Ellen van Dijk in de Vuelta Extremadura (8-10 maart) haar rentree zou maken in het peloton. Nu heeft ze ook onthuld welke koersen ze na de driedaagse in Spanje zal betwisten.

Van 14 tot en met 17 maart doet Van Dijk mee aan de tweede editie van de Tour de Normandie Féminin (2.1). Een week later staat haar eerste klassieker op het programma: Gent-Wevelgem. Het is nog niet bekend of ze daarna ook aan de start zal staan van de Ronde van Vlaanderen (31 maart) en Parijs-Roubaix (6 april).

De 37-jarige Van Dijk reed haar laatste wedstrijd op 16 oktober 2022. Ze won toen de Chrono des Nations. Een klein jaar later, op 4 oktober 2023, beviel ze van haar zoontje Faas.