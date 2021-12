Ellen van Dijk kampt nog altijd met naweeën hersenschudding

Ellen van Dijk is nog niet volledig hersteld van de hersenschudding die ze opliep in Parijs-Roubaix. Tijdens de eerste Hel van het Noorden voor vrouwen in oktober, kwam de renster van Trek-Segafredo maar liefst vier keer ten val. Over de gevolgen daarvan zegt ze dat ze nog niet over zijn.

“Ik kan nog steeds niet trainen zoals ik wil, qua uren en intensiteit”, vertelt Van Dijk aan Cyclingweekly. “Ik moet me nog steeds aanpassen en ik moet veel meer rusten dan gewoonlijk. Soms denk ik dat het best goed gaat, waarna ik dan opeens – uit het niets – weer een volledige vrije dag moet nemen en niet kan trainen. Ik ben er nog steeds mee bezig, maar het gaat beter en beter.”

Wat de periode van haar klachten betreft, kon het slechter uitkomen. “Mijn eerste wedstrijd zal in februari zijn, dus ik heb nog even de tijd. Dat is fijn”, zegt ze op een persconferentie tijdens het teamtrainingskamp van Trek-Segafredo. “Als ik zelf een moment kon kiezen om een hersenschudding te krijgen, zou ik het denk ik nu timen. Er is niet zoveel stress en ik heb echt de tijd om ervan te herstellen.”

De 34-jarige renster zal – eenmaal hersteld – een vergelijkbaar programma rijden als vorig jaar. Ze richt zich eerst op de klassiekers, hoopt vervolgens deel te nemen aan de Tour de France voor vrouwen en wil in het najaar haar titels van 2021 verdedigen. Afgelopen seizoen werd ze namelijk Europees kampioene op de weg en wereldkampioene op de tijdrit.