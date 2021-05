Ellen van Dijk en Lizzie Deignan keren terug in koers

Ellen van Dijk en Lizzie Deignan mogen vandaag eindelijk weer een rugnummer opspelden. De rensters van Trek-Segafredo doen de komende dagen mee aan de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour.

Van Dijk liep begin april een coronabesmetting op en reed sindsdien geen wedstrijd meer. Ze moest onder meer passen voor de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. De 34-jarige hardrijdster is nu echter weer wedstrijdfit en dus klaar om deel te nemen aan de Thüringen Ladies Tour. Van Dijk won eerder dit jaar nog de Healhy Ageing Tour.

Ook Deignan is weer klaar om in actie te komen namens Trek-Segafredo. De voormalig wereldkampioene is weer op de weg terug na ziekte. Deignan had, in tegenstelling tot Van Dijk, geen last van COVID-19. “Ik werd ziek vlak voor het Openingsweekend en bleef vervolgens sukkelen met mijn gezondheid. Dat was uiteraard balen, maar het is wat het is.”

Deignan heeft er al enkele trainingsweken opzitten. “We hadden erg mooi weer in Monaco, ik mag met andere woorden niet klagen. Ik hoop dat ik me weer in vorm heb gereden en goed kan presteren in Thüringen. Ik heb door ziekte nog maar amper gekoerst dit jaar en ik kijk ernaar uit om weer eens aan het vertrek te staan van een wielerkoers.”

Ook Lucinda Brand, Audrey Cordon-Ragot en Trixi Worrack doen namens Trek-Segafredo mee aan de Duitse rittenkoers.