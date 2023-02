Ellen van Dijk begint seizoen in Omloop Het Nieuwsblad: “In april wil ik weer erg goed zijn”

Het wielerseizoen bij de vrouwen is alweer een tijdje bezig, maar Ellen van Dijk begint pas over goed twee weken aan haar wegcampagne. De Omloop Het Nieuwsblad moet de eerste koers worden voor de regerende wereldkampioen tijdrijden. “En in de maand april wil ik weer erg goed zijn”, klinkt het in de podcast van wielerblad Fiets.

Van Dijk begon vorig jaar in de Ronde van Valencia aan haar seizoen, maar wacht nu dus iets langer met haar seizoensstart. De 35-jarige renster van Trek-Segafredo hoopt ook in 2023 weer te schitteren in de voorjaarsklassiekers, en dan met name in Parijs-Roubaix. “In mijn eerste jaar hield ik er echt nachtmerries (Van Dijk kwam zwaar ten val in de eerste editie van de kasseiklassieker, red.) aan over, maar vorig was het een fantastische wedstrijd.”

Tour de France Femmes

“Ik merk wel dat het een koers is die me erg kan liggen, al denk ik niet dat ik van start ga als het weer regent. Maar in de maand april wil ik dus weer goed zijn.” Na het voorjaar zal Van Dijk toewerken naar de Tour de France Femmes en de wereldkampioenschappen wielrennen in het Schotse Glasgow.

“In de Tour is een tijdrit opgenomen in het parcours. Het voordeel is dat ik niet voor een klassement ga en me dus niet helemaal leeg hoef te rijden in de Tour. Het was vorig jaar een geweldig spektakel. Ik was van tevoren wat sceptisch, maar het was echt een belevenis. Ik heb er erg veel zin in, maar aan de andere kant is het ook een zeer nerveuze wedstrijd, met veel valpartijen tot gevolg. Dat is wel lastig, een week voor het WK…”