Elizabeth Deignan zwanger van tweede kindje, Trek-Segafredo verlengt contract

Elizabeth Deignan is opnieuw zwanger. Nadat ze in 2018 beviel van een dochtertje, verwacht de Britse in september een tweede kindje. Ze zal in 2022 geen wedstrijden meer rijden, maar heeft haar contract met Trek-Segafredo wel verlengd tot en met 2024, laat de ploeg middels een persbericht weten.

“‘There is a baby in mummy’s tummy!”’, schrijft Lizzie, die getrouwd is met de ex-prof Philip Deignan, op haar Instagram bij een foto van haar dochtertje met een zwangerschapstest. “We zijn zo dankbaar en enthousiast dat onze familie aan het groeien is, baby nummer twee is uitgerekend op Orla (Deignan’s dochter, red.) haar verjaardag in september.”

Nadat Deignan – meisjesnaam Armitstead – in maart 2018 haar eerste zwangerschap aankondigde, kwam ze de rest van het seizoen niet meer in actie. Ze keerde in april 2019 terug in het peloton, tijdens de Amstel Gold Race. Ook dit jaar zal de inmiddels 33-jarige renster niet meer in actie komen, maar ze is wel van plan om in 2023 weer te koersen. De winnares van de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen heeft haar contract met Trek-Segafredo verlengd tot eind 2024.

“De mogelijkheid hebben om deze twee dingen te combineren maakt me erg trots. Toen ik met Trek in gesprek ging en hen vertelde over mijn zwangerschap, kreeg ik hun volledige steun. Ik ben een professioneel atlete in een professioneel wielerteam, maar de steun voelt heel persoonlijk en ik ben er erg dankbaar voor”, aldus Deignan in het persbericht.