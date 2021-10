Elizabeth Deignan in tranen: “Ik ben zo verschrikkelijk trots”

Elizabeth Deignan is de eerste winnaar geworden van Parijs-Roubaix voor vrouwen. De Britse rondde op de wielerbaan een monstersolo van 81 kilometer af. Na afloop hield de renster van Trek-Segafredo het niet droog. In tranen sprak ze: “Ik ben heel, heel erg emotioneel. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, maar ik ben zo verschrikkelijk trots.”

Dat Deignan op deze manier zou winnen, was niet gepland binnen de ploeg. In het flashinterview gaf ze aan de derde renster binnen het team te zijn achter Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk. “Ik moest op kop rijden om de kopvrouwen te beschermen. Maar toen ik achterom keek en ik zag dat er een gat was, ben ik door blijven rijden. Als ik van voren rijd, moet de rest me namelijk achtervolgen.”

Uiteindelijk bleek dat de goede tactiek te zijn. “Ik ben gewoon de eerste winnaar! Ik schrijf geschiedenis en maak onderdeel van een team dat geschiedenis schrijft”, eindigt ze. “Ik ben zo ongelooflijk blij.”