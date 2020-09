Elisabeth Brandau wint cross in Zwitserse Baden, Sophie de Boer zesde

Elisabeth Brandau heeft zonet de openingscross in het Zwitserse Baden gewonnen. De Duitse kampioene bleef na een lange solo de Zwitsersde dames Nicole Koller en Nicole Göldi voor. Sophie de Boer werd verdienstelijk vijfde.

Geen topdeelnemersveld voor deze seizoensopener. Wel U23-wereldkampioene Marion Norbert Riberolle, maar die vond haar draai nog niet op dit snelle parcours in zomerse omstandigheden. Wel goed weg, de 35-jarige Duitse kampioene Elisabeth Brandau. Ze liep snel een handvol seconden uit en bouwde die voorsprong alleen maar verder uit.

Nicol Koller bood lang weerstand, maar een terugkeer was nooit een optie. De Zwitserse finishte uiteindelijk met een achterstand van 20 seconden. Sophie de Boer was met haar zesde plaats de beste Nederlandse. Norbert Riberolle werd twaalfde. De Belgische Suzanne Verhoeven 19de.

Het Belgische toptalent Aaron Dockx (IKO-Crelan) won de juniorenwedstrijd.

