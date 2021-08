Elisa Longo Borghini soleert naar winst in GP de Plouay

Elisa Longo Borghini heeft de GP de Plouay op haar naam geschreven. De Italiaanse kampioene van Trek-Segafredo liet zich in de finale meermaals zien en trok op tien kilometer solo ten aanval. De concurrentie zag haar pas na de finish in Plouay terug.

Het peloton bleef lange tijd gesloten op het 13,6 kilometer lange parcours in Plouay, dat elf keer afgelegd diende te worden. In elke ronde waren de Bosse du Lezot (1,4 km aan 3,9%), de Bosse de Tour el Een (500 meter aan 4,6%) en de Bosse du Pont-Neuf (1,5 km aan 4,2%) de heuvels van de dag.

Jade Wiel en Alena Amialiusik wisten ruim 70 kilometer voor het einde een eerste serieuze vlucht op poten te zetten. Zij reden drie minuten weg, waarna op 50 kilometer van de meet een achtervolgende groep van negen rensters ontstond. Onder hen Floortje Mackaij, Pauliena Rooijakkers, Ruth Vinder, Anna Shackley en Julie Van de Velde.

Longo Borghini opent de finale en rondt het af

Vooraan was de Wit-Russische Amaliusik duidelijk de beste. Drie rondes voor het einde liet zij de Française Wiel achter, terwijl de groep-Mackaij weer werd ingerekend door het peloton. Twee rondes voor het einde ontplofte de koers achter Amaliusik. Zij werd op 21 kilometer van de meet ingerekend door Elisa Longo Borghini en Mavi Garcia, die waren weggereden uit een elitegroep.

De drie kregen weinig ruimte, waardoor Liane Lippert de oversteek kon maken. Bij het ingaan van de laatste ronde lag alles echter heel dicht bij elkaar. Longo Borghini, Lippert, Tatiana Guderzo en Erica Magnaldi gingen met een minimale voorsprong de laatste tien kilometer in, maar daar ging het te langzaam voor de Italiaanse kampioene van Trek-Segafredo. Zij koos voor de solo.

Mackaij ging nog in de tegenaanval en kwam tot op twaalf seconden, maar veel dichter kwam de renster van Team DSM niet. Ze zakte terug in de achtervolgende groep, die ondertussen kansloos was voor de overwinning in de Franse Women’s WorldTour-klassieker.