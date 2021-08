Elisa Balsamo voor drie seizoenen naar Trek-Segafredo

Trek-Segafredo heeft de komst van Elisa Balsamo bekendgemaakt. De Italiaanse van Valcar, die zowel op de weg als op de baan actief is, tekende een contract voor drie jaar bij de Amerikaanse ploeg, waar ze onder meer haar landgenote Elisa Longo Borghini tegenkomt.

Balsamo (23) won dit seizoen op de weg de GP Oetingen en ook in zowel de Scheldeprijs als de Brabantse Pijl stond ze op het podium. Tijdens de Olympische Spelen van Tokio kwam ze op de baan in actie op de ploegachtervolging, het omnium en de koppelkoers. Op het omnium en de koppelkoers werd ze vorig jaar Europees kampioen. “Door te tekenen bij Trek-Segafredo gaat mijn wens in vervulling om te groeien aan de zijde van grote kampioenen.”

“Ik ga koersen met rensters die al veel hebben gewonnen, die veel ervaring en charisma hebben. Voor een jonge, ambitieuze renner als is dit belangrijk om een kwaliteitssprong te maken”, vertelt de juniorenwereldkampioene op de weg van 2016. “Sinds de oprichting heb ik met bewondering naar Trek-Segafredo gekeken: naar hun benadering van koersen, de organisatie en de aandacht voor details”, aldus Balsamo, die zich vooral op de noordelijke klassiekers wil richten.

‘Veel ruimte voor groei’

Volgens ploegleidster Ina-Yoko Teutenberg is Balsamo een jonge, super-getalenteerde renster die in de afgelopen jaren al veel is gegroeid. “We zien in haar een geweldig potentieel en veel ruimte voor groei om een echte toprenster te worden in de klassiekers en de snelle aankomsten. We zijn heel blij dat we een driejarige overeenkomst met haar hebben getekend, want daardoor kunnen we proberen op de middellange termijn haar potentieel naar het volgende niveau te helpen.”