woensdag 6 september 2023 om 16:17

Elisa Balsamo verrast Lorena Wiebes en Charlotte Kool in Simac Ladies Tour

De eerste rit-in-lijn van de Simac Ladies Tour 2023 is woensdag gewonnen door Elisa Balsamo. Na bijna 140 kilometer was de Italiaanse van Lidl-Trek de snelste in een massasprint in de straten van Gennep, vlak voor Lorena Wiebes (SD Worx). De derde plaats was voor proloogwinnares Charlotte Kool (Team dsm-firmenich).

Op het programma stonden twee rondes van 62 kilometer rond Gennep en een finale-omloop van ruim 16 kilometer. De Groesbeekseweg, Klein Amerika en de Sint Jansberg zorgden voor wat hoogtemeters, maar desondanks stond een massasprint in de sterren geschreven.

Het duurde even voordat een kopgroep echt wist weg te rijden. Halverwege de rit wisten Femke de Vries (GT Krush Rebellease), Amalie Lutro (Uno-X) en Margaux Vigie (Lifeplus Wahoo) een serieus gat te slaan van meer dan een minuut. Dat werd teruggebracht tot 30 seconden, waarna in de laatste heuvelzone de vlucht van De Vries en co werd ingerekend.

Meerdere aanvallen in finale

Een compact peloton draaide het lokale rondje op in en om Gennep, waarna Femke de Vries nog een keer ten aanval trok. Het bleek een mission impossible, want ruim negen kilometer voor de meet werd ze gegrepen. Quinty Ton en Christina Schweinberger deden ook nog een verwoede poging, maar ook zij redden het niet.

Lotte Kopecky draaide vervolgens als eerste de laatste rechte lijn in als lead-out van Lorena Wiebes, maar het was Elisa Balsamo die de sprint als eerste aanging en verrassend de Nederlandse topfavorietes wist te verslaan. Wiebes strandde op een banddikte en Charlotte Kool eindigde als derde.

Complimenten voor Sanguineti

“Ik ben heel blij”, reageerde Balsamo in haar flashinterview. “Mijn ploegmaats waren echt ongelofelijk. Ik wil ze allemaal bedanken. De lead out was geweldig, vooral van Ilaria Sanguineti. Zij bracht ons goed naar voren en dus ben ik heel blij. Ik was niet zeker of ik gewonnen, want ik ging vol gas en kon het niet goed zien. Het is voor mij een heel lastig seizoen, want ik ben teruggekomen van een slechte val. Om nu weer te winnen is ongelooflijk.”