Elia Viviani wint vijf uur na wegrit goud op de baan: “Afvalkoers is mijn favoriete onderdeel”

Elia Viviani zorgde zondag voor een opmerkelijke prestatie tijdens het ‘Super EK’ in München. De Italiaan van INEOS Grenadiers reed ’s middags naar de zevende plaats in de wegkoers en kwam ’s avonds ook in actie op de baan, waar hij de gouden medaille haalde in de afvalkoers.

“Er zat vijf uur tussen de twee wedstrijden. De afgelopen dagen hebben we met Diego Bragato (performance coach bij de Italiaanse bond, red.) goed geanalyseerd of ik allebei de wedstrijden kon doen, met een redelijk herstel”, vertelde Viviani naderhand. “De afvalkoers is mijn favoriete onderdeel en ook een mooie gelegenheid om de regenboogtrui (hij is de wereldkampioen op het onderdeel, red.) aan te trekken, en we besloten om het te proberen.”

Viviani gebruikte de eerste ronden van de afvalkoers om de baan te begrijpen en te ontdekken waar hij kon terugkomen en waar hij wat energie kon sparen. “Aan het einde begon ik wat meer vooraan te koersen toen we nog maar met een paar waren. Toen ik met de Duitser (Reinhardt, red.) en de Belg (Hesters, red.) overbleef, dacht ik dat de laatste sprint de gevaarlijkste zou zijn omdat de Belg sneller is. Met de Duitser ben ik echter de snelste en het liep goed af.”

In de wegrit reed Viviani eerder op de dag naar de zevende plek. “Het plan was om een grote trein te maken, dat was ons sterke punt. We zetten aan op 600 meter van de finish en mijn benen en die van Alberto Dainese bezorgden ons de zevende en elfde plek. We keken elkaar in de ogen, we hadden beter kunnen doen. Italië verdiende een medaille, maar zo is het gegaan. We wisten dat we niet op het niveau van de beste sprinters zaten. We moeten het accepteren en vooruit kijken.”