Elia Viviani wint afvalkoers voor Yoeri Havik in Nations Cup, tweede plaats voor Laurine van Riessen

Vrijdagavond stonden er een heleboel onderdelen op het programma van de Nations Cup in Glasgow. Een van de hoogtepunten van de avond was de overwinning van Elia Viviani in de afvalkoers. Er waren ook een aantal mooie ereplaatsen weggelegd voor Nederlanders Yoeri Havik en Laurine van Riessen.

Zegevieren is iets wat Italiaan Viviani nog niet al te veel deed dit jaar. De renner van INEOS Grenadiers won slechts een koers dit jaar, een etappe in de Tour de la Provence. In de afvalkoers op de baan was het gisteren weer raak voor de 33-jarige sprinter. Viviani klopte in de laatste ronde relatief makkelijk Yoeri Havik. De jonge Duitser (19 jaar) Tim Torn Teutenberg legde beslag op de derde plaats.

Ook de kilometer stond op het programma in de Nations Cup vrijdagavond. De overwinning was weggelegd voor Colombiaan Cristian Ortega. De winst van Ortega was meteen ook de eerste keer dat er een Colombiaanse renner in het baanwielrennen won in 2022. Melvin Landerneau en Alejandro Martinez reden de tweede en derde snelste tijd. Naast de kilometer werd er ook de individuele achtervolging gereden. Daarin bleek Fransman Corentin Ermenault de beste te zijn. Duitser Nicolas Neinrich en Brit Charlie Tanfield vergezelden winnaar Ermenault op het podium.

Opvallend feitje nog van de individuele achtervolging bij de mannen. De 19-jarige Belg Noah Vandenbranden brak het 19-jarige record van Dominique Cornu met drie tiende seconden. Vorig jaar won Vandenbranden, die uitkomt voor de U23-ploeg van Lotto Soudal, nog het brons op het BK tijdrijden voor beloften.

Winst voor Yumi Kajihara en Kelsey Mitchell

Naast de koersen bij de mannen, kwamen ook de vrouwen in actie op vrijdagavond. Tijdens de afvalkoers was er even een stevige valpartij met een aantal rensters die betrokken waren, maar de schade bleek uiteindelijk mee te vallen. De winst ging uiteindelijk naar de Japanse Yumi Kajihara. De 25-jarige renster won met overschot. Ally Wollaston werd derde.

Er werd ook gesprint door de vrouwen in Glasgow. Het publiek kreeg een mooie finale te zien met Laurine van Riessen en Kelsey Mitchell als deelneemsters. Canadese Mitchell, die ook olympisch kampioene in de discipline is, bleek uiteindelijk de snelste te zijn. De 34-jarige Van Riessen, die in Tokio zwaar ten val kwam, won donderdag nog de teamsprint.