Elia Viviani wijzigt plannen en combineert Giro met Tour in 2020 vrijdag 10 januari 2020 om 18:27

Elia Viviani heeft toch de Giro d’Italia opgenomen in zijn wedstrijdprogramma. Eerder liet de Europese kampioen nog doorschemeren dat hij zou passen voor de ronde. Ook rijdt hij de Tour de France in aanloop naar de Spelen.

Viviani vertelde in november nog dat hij de Giro komend jaar niet zou betwisten. Zijn eerste doelen zouden Milaan-San Remo en de voorjaarsklassiekers zijn om daarna de Italiaanse rittenkoers niet te rijden en zich zo te sparen voor de Olympische Spelen in Tokio. Wel kondigde hij al zijn presentie aan in de Tour. Uit de wedstrijdprogramma’s die zijn nieuwe ploeg Cofidis bekendmaakte, blijkt nu dat Viviani tóch aan de start zal staan van de Giro.

Over anderhalve week begint Viviani zijn seizoen in Australië met onder meer de Tour Down Under. Via de Tour of Oman en Tirreno-Adriatico werkt hij vervolgens toe naar Milaan-San Remo. In België rijdt hij dan achtereenvolgens Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Hij sluit zijn klassieke voorjaar af met de Duitse eendagswedstrijd Eschborn-Frankfurt. Tussen de Giro en de Tour rijdt hij nog de Ronde van Zwitserland.

Tijdens de Olympische Spelen ruilt Viviani zijn wegfiets in voor een baanexemplaar. Op de piste rijdt de Italiaan het omnium, de ploegenachtervolging en de koppelkoers.

Voorlopig programma Elia Viviani Tour Down Under (21 januari-26 januari)

Race Torquay (30 januari)

Cadel Evans Great Ocean Road Race (2 februari)

Tour of Oman (11 februari-16 februari)

Tirreno-Adriatico (11 maart-17 maart)

Milaan-San Remo (21 maart)

Driedaagse Brugge-De Panne (25 maart)

Gent-Wevelgem (29 maart)

Dwars door Vlaanderen (1 april)

Ronde van Vlaanderen (5 april)

Eschborn-Frankfurt (1 mei)

Giro d’Italia (9 mei-31 mei)

Ronde van Zwitserland (7 juni-14 juni)

Tour de France (27 juni-19 juli)

Olympische Spelen (24 juli-9 augustus)

Ook de programma’s van Christophe Laporte, Guillaume Martin en Jesús Herrada zijn uit de doeken gedaan. Laporte maakt voor de zesde keer in zijn carrière zijn opwachting in de Tour de France. Behalve Viviani en Laporte brengt Cofidis ook nieuwkomer Guillaume Martin aan de start van de Tour. De Fransman kwam deze winter over van Wanty-Gobert. Herrada mag zich dan weer voorbereiden op de Giro en de Vuelta a España. In de Spaanse rittenkoers pakte de klimmer afgelopen seizoen de etappezege mee op de Ares del Maestrat, waar hij Dylan Teuns versloeg.

Voorlopig programma Christophe Laporte Vuelta a San Juan (26 januari-2 februari)

Tour des Alpes Maritimes et du Var (21 februari-23 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Kuurne-Brussel-Kuurne (1 maart)

Parijs-Nice (8 maart-15 maart)

Milaan-San Remo (21 maart)

E3 BinckBank Classic (27 maart)

Gent-Wevelgem (29 maart)

Dwars door Vlaanderen (1 april)

Parijs-Roubaix (12 april)

Amstel Gold Race (19 april)

Boucles de la Mayenne (28 mei-31 mei)

Ronde van Zwitserland (7 juni-14 juni)

Franse kampioenschappen

Tour de France (27 juni-19 juli)

Voorlopig programma Guillaume Martin Vuelta a San Juan (26 januari-2 februari)

Drome Classic (1 maart)

Parijs-Nice (8 maart-15 maart)

GP Miguel Indurain (4 april)

Ronde van het Baskenland (6 april-11 april)

Tour du Finistère (18 april)

Waalse Pijl (22 april)

Luik-Bastenaken-Luik (26 april)

Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes (18 mei)

Critérium du Dauphiné (31 mei-7 juni)

Franse kampioenschappen

Tour de France (27 juni-19 juli)

Voorlopig programma Jesús Herrada GP la Marseillaise (2 februari)

Tour of Oman (11 februari-16 februari)

UAE Tour (23 februari-29 februari)

GP Miguel Indurain (4 april)

Ronde van het Baskenland (6 april-11 april)

Waalse Pijl (22 april)

Luik-Bastenaken-Luik (26 april)

Giro d’Italia (9 mei-31 mei)

Spaanse kampioenschappen

Ronde van Polen (5 juli-11 juli)

Vuelta a España (14 augustus-6 september)